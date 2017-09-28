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حسام حسن: أهدي الفوز لجماهير المصري.. ومشوار الدوري صعب

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حسام حسن: أهدي الفوز لجماهير المصري.. ومشوار الدوري صعب حسام حسن: أهدي الفوز لجماهير المصري.. ومشوار الدوري صعب

التحرير

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أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه بأربعة أهداف دون رد على فريق طلائع الجيش والذي جاء بحماس كبير للاعبين.

وأكد المدير الفني للنادي المصري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة : الفوز اليوم كان مهمًا للغاية خاصة أنه يأتي قبل فترة توقف الدوري مضيفا أن مشوار الدوري طويل وأنه يعطي الفرصة لجميع اللاعبين داخل الملعب وهناك أيضا بعض العناصر ستدخل على الفريق الفترة المقبلة ولكنه يجهزها بشكل أمثل خلال المباريات المقبلة.

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وأختتم : "أشكر لاعيبتي على مجهودهم طوال المباراة وأهدى الفوز اليوم لجماهير بورسعيد فعليها أن تفتخر بفريقها الفترة المقبلة".

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التحرير

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