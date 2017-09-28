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رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد «أسينسيو» مع وضع شرط جزائى خرافى

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رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد «أسينسيو» مع وضع شرط جزائى خرافى رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد «أسينسيو» مع وضع شرط جزائى خرافى

التحرير

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أعلن فريق ريال مدريد الأسبانى، عن تجديد عقد لاعبه الأسبانى ماركو أسينسيو، وذلك حتى عام 2023.

ونشر الفريق الملكى صورة للاعب عبر الحساب الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة«توتير» معلقًا عليها " نادى ريال مدريد وأسينسيو توصلا  لإتفاق حتى يونيو من عام 2023".

وأضاف الملكى أن مراسم تجديد عقد الأسبانd أسينسيو ستتم غدًا فى مؤتمر صحفى أمام جميع وسائل الإعلام الأسبانية.

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ويذكر أن عقد نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو ينتهى عام 2020، الشئ الذى دفع إدارة النادى الملكى من تمديد عقده حتى 2023 مع وضع شرط جزائى بـ442 مليون يورو.

 

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التحرير

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