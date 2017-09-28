أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"أزهر أسيوط" تعلن موعد تلقي طلبات المدينة الجامعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أزهر أسيوط" تعلن موعد تلقي طلبات المدينة الجامعية

09:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017

جامعة الأزهر فرع أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

أعلنت جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحديد الأول من شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لفتح باب التقديم للالتحاق بالمدينة الجامعية للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ في 23 من شهر سبتمبر الجاري، صرح بذلك حسام مهران مدير المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

وقال محىي أمين، مدير عام رعاية الشباب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، إنه تم إقامة معسكر استقبال للطلاب الجدد وأولياء أمورهم، تحت رعاية الدكتور أسامة محمد عبدالرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح مدير رعاية الشباب، أن المخيم الكشفي تم تنفيذه بجوار بوابة الجامعة الرئيسية في الفترة من 23 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 29 من ذات الشهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز في أسيوط

    أخبار

  • تفعيل أنشطة حماية الطفل بأسيوط

    أخبار

  • 4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

    أخبار

  • اندلاع النيران في 10 منازل متجاورة بقرية "منشية المعصرة" بأسيوط

    أخبار

إعلان

43c9bb4829.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)