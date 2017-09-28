"أزهر أسيوط" تعلن موعد تلقي طلبات المدينة الجامعية
"أزهر أسيوط" تعلن موعد تلقي طلبات المدينة الجامعية
09:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017
جامعة الأزهر فرع أسيوط
أسيوط – أسامة صديق:
أعلنت جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحديد الأول من شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لفتح باب التقديم للالتحاق بالمدينة الجامعية للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ في 23 من شهر سبتمبر الجاري، صرح بذلك حسام مهران مدير المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر فرع أسيوط.
وقال محىي أمين، مدير عام رعاية الشباب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، إنه تم إقامة معسكر استقبال للطلاب الجدد وأولياء أمورهم، تحت رعاية الدكتور أسامة محمد عبدالرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم.
وأوضح مدير رعاية الشباب، أن المخيم الكشفي تم تنفيذه بجوار بوابة الجامعة الرئيسية في الفترة من 23 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 29 من ذات الشهر.
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