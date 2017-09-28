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إسرائيل تطوّق الضفة الغربية وتغلق المعابر مع غزة بداية من الليلة

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تطوّق الضفة الغربية وتغلق المعابر مع غزة بداية من الليلة

09:57 م الخميس 28 سبتمبر 2017

إسرائيل تطوّق الضفة الغربية وتغلق المعابر مع غزة بداية من الليلة

يوم الغفران - أرشيفية

تل ابيب - (د ب أ)

عشية حلول يوم الغفران لدى الشعب اليهودي، تفرض إسرائيل عند منتصف هذه الليلة طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وتغلق المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة، حتى منتصف ليلة السبت - الأحد القادمة.

وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أنه لن يُسمح لسكان المناطق الفلسطينية بدخول إسرائيل، إلا في حالات إنسانية وصحية استثنائية، وبشرط الحصول على إذن من منسق الاعمال في المناطق.

يذكر أن إسرائيل تغلق بانتظام المعابر بينها وبين الضفة الغربية وغزة خلال الاعياد اليهودية الكبرى خشية وقوع هجمات.

من جهة أخرى ، ذكرت هيئة البث أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في الضفة الغربية مساء اليوم الخميس عبوة ناسفة من صنع محلي قرب مستوطنة ميفو دوتان، دون وقوع إصابات أو أضرار.

واشارت إلى أن قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم بأعمال التمشيط بحثا عن الفاعلين.

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