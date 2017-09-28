الثعابين تهاجم المرضى داخل وحدة صحية في أسوان (صور)

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رغم إشادة أهالى مركز أسوان، بمستوى الطاقم الطبى، داخل الوحدة الصحية لقرية أبو الريش قبلي شمال المركز، إلا أن الوحدة الصحية في المقابل غارقة في الإهمال والفوضى بعد أن تحولت إلى مأوى للعقارب والثعابين والقوارض، نظرًا لوقوع الوحدة وسط كتلة من الحشائش ونباتات الهيش.

في البداية، التقط ضياء الحاج عضو مجلس محلي محافظة أسوان سابقًا، وأحد أبناء المنطقة، طرف الحديث، معلقًا على هذه الأوضاع قائلا إن الوحدة الصحية تحولت إلى مقبرة لكل من اخترق المرض عظامه وجسده، مضيفًا "تكتمل المأساة بعد أن أصبحت الوحدة مأوى للثعابين والعقارب والقوارض حتى أصبح فقراء القرية أمامهم أكثر من طريقة للموت، أمام تلك الأوضاع".

وأشار إلى أن الوحدة الصحية تقع على الطريق الزراعي أسوان - القاهرة مباشرة، حيث تخدم قرابة 30 ألف نسمة، بقري أبو الريش قبلي شمال مركز أسوان، والذين يعانون من تدني مستوى الخدمة الصحية، رغم جودة الطاقم الطبي داخل الوحدة، وأصبح الداخل للعلاج والكشف لا ينعم بالأمان فيها نتيجة انتشار الثعابين والعقارب، مستدلا في ذلك بأن العاملين بالوحدة والمترددين من الأهالى يقومون باصطياد العقارب والثعابين بشكل دوري، فضلا عن سوء حالة بعض التجهيزات والمرافق العامة بها.

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وكشف أن الأهالي المقيمون بالقرب من الوحدة الصحية تقدموا بالعديد من الشكاوى لمدير عام الصحة من مهاجمة الثعابين لهم، والمتواجدة بزراعات الهيش والحشائش بالوحدة الصحية ولكن دون جدوى.

وأضاف محمد نور طاهر، من قيادات قرية أبو الريش بمركز أسوان، أن الوحدة الصحية بالقرية لاتصلح لاستقبال المرضى وعلاجهم بسبب تفاقم الإهمال، مما جعل المرضى ينزفون المر على أبوابها.

واشتكى طاهر من معاناة الأهالي بسبب هذه الأوضاع، وحالة الرعب والخوف الشديدة من مهاجمة الثعابين الشرسة لهم أثناء الكشف في ظل تواجد الوحدة الصحية وسط غابة من الهيش والحشائش، كما أن الجميع شاهد على تدني حالة بعض التجهيزات الطبيبة من بينها سكن الطبيب والتمريض، فضلا عن ظهور بعض التشققات في جدران المبنى، كما أن العاملين يقومون بتوفير وسائل الإضاءة والإنارة على نفقتهم الخاصة نظرًا لسوء مستوى الإنارة.

بدورهم رفض مسئولو الصحة بالمحافظة الرد على هواتفهم الشخصية للتعليق على الأوضاع المتدنية دخل الوحدة الصحية بأبو الريش قبلي ومشاهد العثور على ثعابين داخل الوحدة الصحية.