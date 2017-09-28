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«اتصالات البرلمان»: تراجع الحكومة عن زيادة كروت الشحن «وارد»

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«اتصالات البرلمان»: تراجع الحكومة عن زيادة كروت الشحن «وارد» «اتصالات البرلمان»: تراجع الحكومة عن زيادة كروت الشحن «وارد»

التحرير

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علق النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على قرار جهاز تنظيم الاتصالات رفع كروت الشحن 35% ابتداءً من الغد الجمعة، قائلًا: «سنتخذ إجراءات حاسمة ضد قرار وزارة الاتصالات رفع أسعار كروت المحمول».

وأوضح بدوي خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه كان من المفترض عرض القرار على البرلمان قبل صدوره، وأعضاء لجنة الاتصالات عبروا عن غضبهم منه لوزير الاتصالات الحالي.

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وذكر بدوي أن تراجع عن القرار يعد «أمرًا واردًا».

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التحرير

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