«اتصالات البرلمان»: تراجع الحكومة عن زيادة كروت الشحن «وارد»

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علق النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على قرار جهاز تنظيم الاتصالات رفع أسعار كروت الشحن 35% ابتداءً من الغد الجمعة، قائلًا: «سنتخذ إجراءات حاسمة ضد قرار وزارة الاتصالات رفع أسعار كروت المحمول».

وأوضح بدوي خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه كان من المفترض عرض القرار على البرلمان قبل صدوره، وأعضاء لجنة الاتصالات عبروا عن غضبهم منه لوزير الاتصالات الحالي.

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وذكر بدوي أن تراجع الحكومة عن القرار يعد «أمرًا واردًا».