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البنك المركزي: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ 7 سنوات

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البنك المركزي: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ 7 سنوات البنك المركزي: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ 7 سنوات

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قال البنك المركزى، اليوم الخميس، إن النشاط الاقتصادى فى تحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر فى الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2016 – 2017 إلى 5%، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى النصف الثانى من نفس السنة المالية إلى 4.6% وهو أعلى معدل نمو منذ العام المالى 2009 – 2010.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.. وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لأسباب تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة اليوم.

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