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بمشاركة الفنان أحمد بدير.. وقفة للمصريين في الأردن دعما للجيش ضد الإرهاب

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بمشاركة الفنان أحمد بدير.. وقفة للمصريين في الأردن دعما للجيش ضد الإرهاب بمشاركة الفنان أحمد بدير.. وقفة للمصريين في الأردن دعما للجيش ضد الإرهاب

كتب : أ ش أ منذ 48 دقيقة

شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية بالأردن، مساء أمس، في وقفة أمام مقر السفارة المصرية في عمان تأييدا لدعوة الفريق أول عبدالفتاح ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتفويض الجيش لمحاربة الإرهاب والعنف.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام المصرية والأردنية وصور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والفريق أول عبدالفتاح السيسي، ولافتات تؤيد وتفوض الجيش المصري في محاربة الإرهاب والعنف في ، كما تمت إذاعة العديد من الأغاني الوطنية في هذه المناسبة.

وشارك في الوقفة الفنان أحمد بدير، الذي يزور الأردن حاليا لعرض مسرحية "كنّاس وناس"، وردد خلال الوقفة "الجيش والشعب إيد واحدة".

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