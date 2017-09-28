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رسميا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع بشركات المحمول

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رسميا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع بشركات المحمول رسميا.. إطلاق خدمات الجيل الرابع بشركات المحمول

التحرير

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أطلقت شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصرية، وهي فودافون، أورنج، اتصالات، المصرية للاتصالات "WE"، منذ قليل خدمات الجيل الرابع لعملائها رسميًا، وذلك خلال احتفالية بهذه المناسبة بسفح الأهرامات. 
 
وشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، الرئيس عبد الفتاح ، لدعمه إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع، لافتًا إلى أنه لولا وجود إرادة سياسية ودعم كبير للقطاع لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز. 
 
وقال فى كلمته فى افتتاح حفل إطلاق الخدمة رسميا فى البلاد،  تلقيت مكالمة من الرئيس أعرب فيها عن سعادته بأن كل مصري سيتمتع بخدمات الجيل الرابع للمحمول. 
 
وأوضح القاضي أن إطلاق خدمات الحيل الرابع ستساهم في تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وقطاع الأعمال وتحقيق التواصل مع انترنت الاشياء وخدمات الحوسبة السحابية.

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التحرير

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