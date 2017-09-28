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«المركزي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

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«المركزي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي «المركزي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

التحرير

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قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر، مساء اليوم ،الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو18.75%، و19.75% على التوالي.

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ويعد رفع سعر الفائدة هو الثاني خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة خلال مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

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التحرير

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