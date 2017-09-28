«المركزي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برئاسة طارق عامر، مساء اليوم ،الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو18.75%، و19.75% على التوالي.

شاهد أيضا

ويعد رفع سعر الفائدة هو الثاني خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة خلال مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.