البورصة تربح 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

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حققت البورصة المصرية، أرباحًا تقدر بنحو 22.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 748.598 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 3% عن الأسبوع الماضي.

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وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 354.654 مليار جنيه إلى 360.644 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بنسبة زيادة 1.7%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.571 مليار جنيه إلى 207.464 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.4%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 555.225 مليار جنيه إلى 568.107 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3%.



وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 75 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 66 ألف سند تقريبًا.