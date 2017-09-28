أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 5 بنادق ورشاش جرينوف في قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 5 بنادق ورشاش جرينوف في قنا

09:51 م الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    69057bfb81.jpg

  • عرض 6 صورة

    10521c3cd4.jpg

  • عرض 6 صورة

    1fad556772.jpg

  • عرض 6 صورة

    cad8667204.jpg

  • عرض 6 صورة

    cd0d5b423b.jpg

  • عرض 6 صورة

    dd8fdcadcc.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. عميد معهد الآثار الألماني يهدي رئيس جامعة أسيوط كتابا عن تاريخ المحافظة

الألبوم التالى

بالصور.. عميد معهد الآثار الألماني يهدي رئيس جامعة أسيوط كتابا عن

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام على قرية "حمرا دوم" المعروفة إعلاميًا بقرية "الدم والنار" بهدف مكافحة الجريمة بها بشتى صورها وضبط العناصر الخارجة عن القانون بها التي تؤجج الصراعات الثأرية بين العائلات.

وضبطت الحملة 5 بنادق نارية كلاشينكوف روسي، وورشاش جرينوف، والقبض على حائزيها من الخارجين عن القانون المسجلين.

وأفادت مديرية أمن قنا، بمواصلة الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية؛ وحررت المحاضر القانونية اللازمة بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 35 شخصا من أطراف خصومات ثأرية في قنا

    أخبار

  • ضبط كيلو وربع "هيروين" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية (صور)

    أخبار

  • تنفيذ 1466 حكما وضبط 35 قضية تموين في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال بسوهاج

    أخبار

إعلان

458c3decf2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)