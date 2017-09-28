بالصور.. ضبط 5 بنادق ورشاش جرينوف في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام على قرية "حمرا دوم" المعروفة إعلاميًا بقرية "الدم والنار" بهدف مكافحة الجريمة بها بشتى صورها وضبط العناصر الخارجة عن القانون بها التي تؤجج الصراعات الثأرية بين العائلات.

وضبطت الحملة 5 بنادق نارية كلاشينكوف روسي، وورشاش جرينوف، والقبض على حائزيها من الخارجين عن القانون المسجلين.

وأفادت مديرية أمن قنا، بمواصلة الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية؛ وحررت المحاضر القانونية اللازمة بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.