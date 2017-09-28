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بوتين: أردوغان بادر بإنجاح مسار خفض التوتر في سوريا

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مصراوي Masrawy

بوتين: أردوغان بادر بإنجاح مسار خفض التوتر في سوريا

09:45 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بوتين: أردوغان بادر بإنجاح مسار خفض التوتر في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش تفاصيل العلاقات الثنائية بين بلاده وتركيا في العديد من المجالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع المشترك بينها، الخميس، في أنقرة.

وتابع: "قمنا بالكثير من العمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، وناقشنا خفض التصعيد في سوريا وخاصة في إدلب".

وأوضح بوتين أن تركيا وروسيا وإيران ستكون قادرة على تحقيق نجاح مشتركة، مشيرًا إلى أن أردوغان بادر في إنجاح مسار خفض التوتر حتى يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم.

وشدد بوتين على أهمية خلق ظروف تسمح للاجئين بالعودة إلى منازلهم.

وعن استفتاء كردستان قال بوتين إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أصدر بيانًا أكد فيه رفض موسكو للاستفتاء. وأضاف: "سنواصل العمل حول الأزمة الحالية وقضايا أخرى مع تركيا".

ووصل بوتين إلى تركيا، الخميس، في زيارة تستمر يوما واحدا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا والعراق وعقد للتسلح يثير قلق الغرب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين موسكو وأنقرة تحسنا منذ 2016، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن إسقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر 2015.

 

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