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أردوغان: بوتين صديق عزيز واجتماعي معه كان مثمرًا

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مصراوي Masrawy

أردوغان: بوتين صديق عزيز واجتماعي معه كان مثمرًا

09:45 م الخميس 28 سبتمبر 2017

أردوغان: بوتين صديق عزيز واجتماعي معه كان مثمرًا

رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين

كتب - علاء المطيري: 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الكردية في العراق تسببت في أزمة إقليمية من خلال تنظيم الاستفتاء على استقلال الإقليم، مشيرًا إلى أنه استفتاء غير مشروع وفقًا للدستور العراقي.

وتابع - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة، الخميس: "خلال اجتماعي مع بوتين ناقشنا الوضع في سوريا وخفض التصعيد في إدلب ومفاوضات أستانة"، مضيفًا: "نحن راضون عما حققناه وعلينا أن نعول على مسار جنيف لبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في محادثات أستانة".

وقال أردوغان: "بوتين صديق عزيز واجتماعي معه كان مثمرًا"، مشيرًا إلى أن المؤسسات الحكومية في كلا البلدين تواصل اتصالاتها الثنائية وتعاونها في كل المجالات.

وزارد بوتين إلى تركيا الخميس في زيارة تستمر يوما واحدا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا والعراق وعقد للتسلح يثير قلق الغرب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين موسكو وأنقرة تحسنا منذ 2016، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن إسقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر 2015.

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