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كهربا يدك شباك الحضرى ويقود الاتحاد للفوز على التعاون بالدوري السعودي

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كهربا يدك شباك الحضرى ويقود الاتحاد للفوز على التعاون بالدوري السعودي كهربا يدك شباك الحضرى ويقود الاتحاد للفوز على التعاون بالدوري السعودي

التحرير

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فاز فريق اتحاد جدة والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود «كهربا»، على نظيره التعاون والمحترف لديه عصام الحضري ومصطفى فتحي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري السعودي.

وشهد اللقاء منذ البداية مشاركة جميع المحترفين المصريين مع فرقهم، حيث شارك كهربا مع اتحاد جدة، كما شارك كلاً من الحارس عصام الحضرى واللاعب مصطفى فتحى أساسيان مع التعاون.

وأحرز هدف اللقاء الأول اللاعب فهد الإنصارى لفريق الاتحاد فى الدقيقة الـ19، قبل أن يتعادل اللاعب عبد المجيد السواط للتعاون فى الدقيقة الـ47، قبل أن ينجح كهربا فى قيادة فريقه إلى الفوز بعد إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ7 فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الخامسة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

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التحرير

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