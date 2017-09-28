أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بمشاركة النني.. أرسنال يفوز برباعية على بوريسوف في «الدوري الأوروبي»

Google+ Print
بمشاركة النني.. أرسنال يفوز برباعية على بوريسوف في «الدوري الأوروبي» بمشاركة النني.. أرسنال يفوز برباعية على بوريسوف في «الدوري الأوروبي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق أرسنال الإنجليزى على نظيره باتى بوريسوف البيلاروسي، بأربع أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة على ملعب بوريسوف أرينا، فى إطار منافسات الجولة الثانية للدورى الأوروبى.

وبادر أبناء أرسين فينجر بالتهديف بعد أن نجح اللاعب ثيو والكوت من إحراز أولى أهداف اللقاء لفريق أرسنال فى الدقيقة الـ9، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ22، وأضاف روب هوليدنج الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

ونجح اللاعب ميركو إيفانتش من تقليص الفارق بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الـ28، قبل أن يحرز اللاعب أوليفيه جيرو الرابع للجانرز ليبتعد بالنتيجة أكثر،  وإستطاع ميخائيل جورديتشوك من إحراز الهدف الثانى لفريق بوريسوف فى الدقيقة الـ67 لينتهى اللقاء بفوز أبناء فينجر برباعية.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة الـ6 فى المركز الأول، بينما تجمد رصيد باتى بريسوف عند نقطة وحيدة بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة للدورى الأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر