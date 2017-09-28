بمشاركة النني.. أرسنال يفوز برباعية على بوريسوف في «الدوري الأوروبي»

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فاز فريق أرسنال الإنجليزى على نظيره باتى بوريسوف البيلاروسي، بأربع أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة على ملعب بوريسوف أرينا، فى إطار منافسات الجولة الثانية للدورى الأوروبى.

وبادر أبناء أرسين فينجر بالتهديف بعد أن نجح اللاعب ثيو والكوت من إحراز أولى أهداف اللقاء لفريق أرسنال فى الدقيقة الـ9، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ22، وأضاف روب هوليدنج الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

ونجح اللاعب ميركو إيفانتش من تقليص الفارق بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الـ28، قبل أن يحرز اللاعب أوليفيه جيرو الرابع للجانرز ليبتعد بالنتيجة أكثر، وإستطاع ميخائيل جورديتشوك من إحراز الهدف الثانى لفريق بوريسوف فى الدقيقة الـ67 لينتهى اللقاء بفوز أبناء فينجر برباعية.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة الـ6 فى المركز الأول، بينما تجمد رصيد باتى بريسوف عند نقطة وحيدة بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة للدورى الأوروبى.