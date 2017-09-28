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بالصور.. عميد معهد الآثار الألماني يهدي رئيس جامعة أسيوط كتابا عن تاريخ المحافظة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عميد معهد الآثار الألماني يهدي رئيس جامعة أسيوط كتابا عن تاريخ المحافظة

09:29 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

أهدى الدكتور الألماني يوخم كال، عميد معهد الآثار والحضارة بجامعة برلين الألمانية، للدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، كتابًا باللغة الألمانية، بعنوان "مدينة أسيوط وبياناتها في ضوء تقارير الرحالة الغربيين من القرن 17 وحتى القرن 19 تشيد تدمير وإعادة تشييد"، والذي أعده عدد من العلماء الأثرين من أوروبا لعرض تجربتهم الأثرية في زيارتهم للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور جعيص مع الدكتور يوخم كال، اليوم الخميس، عميد معهد الآثار والحضارة بجامعة برلين الألمانية ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة، عن الجانب الألماني والمكونة من ثماني علماء ألمان متخصصون في هذا المجال للتنقيب عن الآثار في جبل أسيوط الغربي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور حسام الدين مصطفى، المدرس بقسم التربية الفنية ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية، والدكتور مجدي علوان، رئيس قسم الآثار بكلية الآداب، والمهندس خالد أبوزيد، مدير إدارة ترميم الآثار، والمهندس نيازي مصطفى، رئيس قسم ترميم الآثار بأسيوط.

وأشار عميد كلية التربية النوعية، إلى أنه تم خلال اللقاء الأول الاتفاق على عقد ندوة ثقافية عن الأهمية الأثرية للمحافظة، بمشاركة طلاب قسمي التربية الفنية بالتربية النوعية والآثار بكلية الآداب.

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