بالصور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن التغيرات المناخية بقبرص
بالصور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن التغيرات المناخية بقبرص
09:29 م الخميس 28 سبتمبر 2017
جامعة اسوان فى ورشة بقبرص
أسوان - إيهاب عمران:
شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، من خلال وفد علمي، في حضور ورشة عمل بدولة قبرص على مدار ثلاثة أيام بداية من 27 إلى29 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان "التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي" بمشاركة جامعات من مختلف دول العالم، منها مصر والأردن واليونان وإيطاليا وقبرص، بهدف تطوير وإنشاء درجة ماجستير معتمد من الاتحاد الأوربي بهذا الصدد.
وضم وفد جامعة أسوان، كلًا من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد العطيفي، والدكتور وجدي صابر والدكتور عادل عبدالفهيم.
وعلى هامش المؤتمر، ناقش الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، مع الدكتورة سيرينا مسئولة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجامعة بادوفا بإيطاليا سبل التعاون بين جامعة أسوان والجامعة الإيطالية.
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