مصرع طفلة دهسها أتوبيس مدرسة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقيت طفلة عمرها عامين مقيمة بمنطقة الحصايا في محافظة أسوان مصرعها، اليوم الخميس، تحت عجلات أتوبيس إحدى المدارس الخاصة، أثناء تواجدها للعب أمام منزلها.

وتلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث، يفيد بمصرع طفلة عمرها عامين تحت عجلات أتوبيس إحدى المدارس الخاصة، أثناء مروره بمنطقة الحصايا حيث تقيم الطفلة وكانت تلعب أمام منزلها.

ونقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.