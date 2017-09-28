مصرع شخص أسفل عجلات سيارة "ترحيلات" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي مواطن، من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ترحيلات تابعة لقوات الأمن المركزي بالقليوبية، ودراجة بخارية يستقلها، أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، يفيد بتصادم سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن القليوبية، بدراجة بخارية، أمام ديوان عام المحافظة، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.