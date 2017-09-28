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مؤتمر صحفي بين بوتين وأردوغان في أنقرة

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مصراوي Masrawy

مؤتمر صحفي بين بوتين وأردوغان في أنقرة

09:31 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مؤتمر صحفي بين بوتين وأردوغان في أنقرة

بوتين وأردوغان

كتب - علاء المطيري:
عقد الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، في أنقرة.

ناقش الرئيسان القضايا الثنائية والأوضاع في سوريا واستفتاء كردستان وتحدثا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزارد بوتين إلى تركيا الخميس في زيارة تستمر يوما واحدا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا والعراق وعقد للتسلح يثير قلق الغرب.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين موسكو وأنقرة تحسنا منذ 2016، بعد أزمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن إسقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر 2015.

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