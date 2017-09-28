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بوريس جونسون: نتفهم إجراءات العراق للحفاظ على وحدة البلاد

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مصراوي Masrawy

بوريس جونسون: نتفهم إجراءات العراق للحفاظ على وحدة البلاد

09:30 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بوريس جونسون: نتفهم إجراءات العراق للحفاظ على وحدة البلاد

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

بغداد - (أ ش أ)

جدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون موقف بلاده الواضح من وحدة العراق وسلامة أراضيه، ودعم بلاده وتفهمها للإجراءات المتخذة من قبل العراقية الاتحادية لحفظ وحدة البلد وتقديم المساعدات اللازمة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفقا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إلى أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ القانون وفقا لصلاحياتها وواجباتها الدستورية، لتلافي مخاطر التقسيم وزعزعة أمن العراق واستقراره.

وكان العبادي تعهد، أمس الأربعاء بفرض حكم العراق في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها قوة الدستور، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.

يشار إلى أن السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق حظر الرحلات الدولية في إقليم كردستان بدءا من الغد الجمعة، ردا على إجراء استفتاء إقليم كردستان العراق.

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Asha

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