انتشار أمني لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع في الهرم بحضور 13 وزيرا

كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن بالجيزة بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار تواجدها في المنطقة الأثرية بالهرم، مساء الخميس؛ لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع لعملاء شبكات المحمول الأربع رسميًا.

ودفع مدير أمن الجيزة بتشكيلات من الأمن المركزي بمحيط الأهرامات، وسط تواجد مكثف من رجال المفرقعات مدعومين بأجهزة الكشفت عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

مصدر أمني مسؤول ضن القيادات المشرفة على التأمين، أكد حضور نحو 13 وزيرًا حتى الآن، وعدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ولفت المصدر إلى انتشار عناصر الشرطة السرية والبحث الجنائي، للعمل على إحباط أي محاولة من شأنها تكدير صفو الحفل، علاوة على التعقيم المستمر بواسطة خبراء المفرقعات؛ لفحص أية أجسام غريبة.