أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

انتشار أمني لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع في الهرم بحضور 13 وزيرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتشار أمني لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع في الهرم بحضور 13 وزيرا

09:25 م الخميس 28 سبتمبر 2017

انتشار أمني لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع في الهرم بحضور 13 وزيرا

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن بالجيزة بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار تواجدها في المنطقة الأثرية بالهرم، مساء الخميس؛ لتأمين حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع لعملاء شبكات المحمول الأربع رسميًا.

ودفع مدير أمن الجيزة بتشكيلات من الأمن المركزي بمحيط الأهرامات، وسط تواجد مكثف من رجال المفرقعات مدعومين بأجهزة الكشفت عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

مصدر أمني مسؤول ضن القيادات المشرفة على التأمين، أكد حضور نحو 13 وزيرًا حتى الآن، وعدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ولفت المصدر إلى انتشار عناصر الشرطة السرية والبحث الجنائي، للعمل على إحباط أي محاولة من شأنها تكدير صفو الحفل، علاوة على التعقيم المستمر بواسطة خبراء المفرقعات؛ لفحص أية أجسام غريبة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط طن بانجو و5 تشكيلات عصابية و90 متهما هاربًا خلال 24 ساعة

    أخبار

  • "الأمن العام": ضبط 260 قضية مخدرات و9 تشكيلات عصابية و11 متهمًا في

    أخبار

  • 20 ضابطاً في "مهمة رسمية" لفك لغز العثور على جثة فتاة مقطعة بالساطور

    أخبار

  • رباط حذاء يكشف غموض العثور على جثة طالب أمام منزله بأكتوبر

    أخبار

إعلان

d8c63fb9fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)