ميركل: نتوافق مع ماكرون حول الاتحاد الأوروبي

برلين - (أ ف ب):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، قبيل لقاء في تالين عاصمة إستونيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك توافقا كبيرا بين ألمانيا وفرنسا بشأن مستقبل أوروبا.

وقالت ميركل في أول تعليق لها على خطاب ماكرون حول اوروبا الذي القاه الخميس: "هناك توافق كبير بين المانيا وفرنسا، الا انه لا يزال علينا بالتاكيد الكلام عن التفاصيل. الا انني مقتنعة تماما بان اوروبا لا يمكنها ان تبقى حيث هي".

وأضافت: "على اي حال انا ارى في خطاب الرئيس قاعدة جيدة للمضي قدما في العمل بشكل مكثف بين المانيا وفرنسا".

وكان ماكرون القى خطابا الثلاثاء في جامعة السوربون استغرق نحو ساعة ونصف ساعة دعا فيه الى ان تكون اوروبا بـ"سرعات مختلفة" على ان تتمحور حول الثنائي الالماني الفرنسي.

ومن المقرر ان يتم التطرق الى هذه الافكار خلال عشاء يجمع قادة دول الاتحاد الاوروبي مساء الخميس في تالين.

كما رحبت ميركل بالخطاب البرنامج حول وضع الاتحاد الاوروبي الذي القاه في منتصف ايلول/سبتمر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

وختمت ميركل بالقول ان ماكرون "قال بشكل واضح ان المانيا وفرنسا تريدان تعاونا وثيقا بينهما، وهذا الامر لا بد ان يؤثر على المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة" في المانيا.