أردوغان يعرض على أمريكا مقايضة قس أمريكي بجولن

إسطنبول - (د ب أ):

عرض الرئيس التركى رجب طيب اردوغان مبادلة قس أمريكي مسجون في تركيا، مقابل تسلم رجل الدين فتح الله جولن، الذى يعيش بالمنفى في الولايات المتحدة، ويتهمه أردوغان بتدبير محاولة فاشلة للإطاحة به من السلطة في عام 2016.

وقال أردوغان اليوم الخميس في فعالية بأكاديمية الشرطة بالعاصمة التركية أنقرة " أعطونا (جولن)، وسنحاكم أندرو برونسون أمام المحكمة ونسلمه لكم".

والقت السلطات التركية القبض على القس الامريكى برونسون، المقيم في تركيا منذ حوالى عقدين، رسميا في ديسمبر الماضي، بتهمة العضوية في حركة جولن.

وواجه برونسون في أغسطس الماضي، تهمة محاولة إسقاط البرلمان.

وأثار الرئيس الامريكي دونالد ترامب قضية برونسون عندما زار أردوغان واشنطن في مايو الماضي، وطلب من أنقرة ان تعيده على وجه السرعة الى الولايات المتحدة.

وخاطب أردوغان الولايات المتحدة اليوم "هل يوجد لديكم نظاما قضائيا، ونحن لا يوجد لدينا ؟ مضيفا أن برونسون يمثل أمام المحكمة، أما جولن فلا يواجه محاكمة.

ويعيش جولن في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتقول السلطات الامريكية إنها لم تتلق ادلة كافية لبدء إجراءات ترحيل ضده، حسبما طالبت أنقرة.

وكانت الحكومة التركية أعطت اردوغان الشهر الماضي الحق في تسليم أجانب مسجونين مقابل استلام أتراك في الخارج.