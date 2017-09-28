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إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب "يوم الغفران"

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب "يوم الغفران"

09:15 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الأعياد اليهودية - أرشيفية

تل أبيب - (أ ف ب):

أعلن الجيش الإسرائيلي غلق الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية من منتصف ليل الخميس حتى منتصف ليل السبت بمناسبة ذكرى يوم الغفران.

والإغلاق الذي بات يفرض بانتظام بمناسبة الأعياد اليهودية تبرره السلطات الإسرائيلية بدواع أمنية ومخاوف من هجمات.

وأوضحت متحدثة باسم الجيش إن كافة نقاط العبور بين الضفة الغربية وقطاع غزة ستغلق خلال يومين باستثناء "الحالات الإنسانية".

وأضافت انه سيتم منع الفلسطينيين من دخول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق إن الطواقم الأمنية جاهزة لضمان امن يوم الغفران الذي يبدأ عصر الجمعة ويتواصل حتى مساء السبت.

وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الخميس، أنها أوقفت اسرائيليين عربيين اثنين يشتبه في تعاطفهما مع الجهاديين وسعيهما لارتكاب اعتداء في القدس الشرقية المحتلة.

هذا المحتوى من

AFP

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