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احذر.. هذا المواقع الإلكترونية تُعرضك للسرقة

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احذر.. هذا المواقع الإلكترونية تُعرضك للسرقة احذر.. هذا المواقع الإلكترونية تُعرضك للسرقة

أحمد رشاد _ يتصيد مجرمي الإنترنت "الهاكرز"، ضحاياهم من خلال مواقع التجارة الإلكترونية، التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير بين أوساط المتعاملين مع الإنترنت، لما توفره هذه التقنية من سهولة في البيع والشراء والإعلان عن المنتجات بشكل لا يختلف كثيراً عن عملية البيع التقليدية التي تتم وجها لوجه مباشرة بين البائع والمشتري.

وحذر العقيد حسام نبيل  مدير المكتب الفني بمباحث الإنترنت بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية،  من التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية غير المعروفة أو مجهولة الهوية، والتي يمكن من خلالها اختراق الحسابات الإلكترونية للمستخدم، حيث يقوم المجرم الإلكتروني بمتابعة أحد مواقع التجارة على شبكة الإنترنت، ويقوم باختيار أحد المستخدمين الذي يعرض منتج غالي الثمن مثل سيارة ثمينة أو مجوهرات أو أي شئ غالي الثمن، وبطبيعة الحال فأن المستخدم لهذه المواقع يضع رقم هاتفه والبريد الإلكتروني الخاص به للتواصل مع المشتري، وهنا يتواصل الهاكرز مع المجني عليه ليقوم بالنصب عليه بعد أن يكون قد اخترق حسابه الإلكتروني الذي أعلن من خلاله عن المنتج الذي يبيعه.
 
 
المصدر : اليوم الجديد

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