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مدير أمن الإسماعيلية للمخالفين: «اتركوا الرصيف للناس تمشي عليه»

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مدير أمن الإسماعيلية للمخالفين: «اتركوا الرصيف للناس تمشي عليه» مدير أمن الإسماعيلية للمخالفين: «اتركوا الرصيف للناس تمشي عليه»

التحرير

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أكد اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، أنه لا يقطع عيش أي شخص ولا يتسبب في إغلاق أي محل لأي مواطن، ولا بد أن يلتزم كل شخص بمحله ويمتنع عن وضع إشغالات على الرصيف، وأن يتركوه ممهد لكي يمشي عليه المواطنين.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة برئاسة مدير الأمن لإزالة الإشغالات بمدينة فايد اليوم الخميس، استهدفت منطقة البلاجات وشارع الجديد دائرة مركز شرطة فايد، ضمت ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والنجدة والحماية المدنية وقسمي  ومرافق مركز شرطة فايد، مدعومه بعناصر من إدارة قوات الأمن بمشاركة اللجان المُشكلة من مركز ومدينة فايد.

وأسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال طريق بمعرفة الحي عبارة عن فروشات واستندات ولافتات إعلانات، وتم رفع 65 حالة إشغال طريق بمعرفة أصحابها عبارة عن فروشات.

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وتم تحرير 35 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وإزالة 15 تندة مخالفة وسحب 2 رخصة وتحرير 12 مخالفة متنوعة وإزالة 10 ملصقات. ك

وحُرر محضر غش تجاري و2 محضر عدم إعلان عن و3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و2 مخالفة بيع بأزيد من السعر، و2 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر ومخالفة سلع منتهية الصلاحية، ومخالفة الامتناع عن بيع سجائر وتم ضبط 20 حكم جزئي، و3 غرامات.

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التحرير

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