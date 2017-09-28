الدولار يستقر عند 17.61 جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6059 جنيه للشراء و17.7059 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.7450 جنيه للشراء و20.8664 للبيع.



ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.6341 جنيه للشراء و23.7701 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.1019 جنيه للشراء و18.2122 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 15.6386 جنيه للشراء و15.7316 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6400 جنيه للشراء و2.6589 جنيه للبيع.



وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6945 جنيه للشراء و4.7214 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.2263 جنيه للشراء و58.6734 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7931 جنيه للشراء و4.8207 جنيه للبيع.