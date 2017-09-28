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تعطل مشرحة مستشفى بهجورة في قنا عن العمل

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تعطل مشرحة مستشفى بهجورة في قنا عن العمل تعطل مشرحة مستشفى بهجورة في قنا عن العمل

التحرير

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تعطلت مشرحة مستشفى بهجورة التكاملي لمركز نجع حمادي في محافظة قنا.

وقال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الخميس إن سيارات الإسعاف نقلت جثة أحد المتوفين بحادث غرق سيارة ميكروباص في ترعة الفؤادية إلى مشرحة المستشفى في نجع حمادين الذي يبعد عن موقع الحادث قرابة 22 كيلو متراً، وتمت إعادة نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وأوضح المصدر أن مشرحة نجع حمادي متوقفة عن العمل، مشيرا إلى أن مشرحة أبوتشت تعتبر الأقرب لموقع الحادث.

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وكانت السيارة محملة بـ14 شخصا وغرقت بترعة الفؤادية، اليوم الخميس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال 12 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

وكشف مصدر أمني، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المصابين هم كل من: وردة محمود والحسيني إبراهيم وصلاح محمد وأسامة جمال وعاطف حجازي ومحمد أحمد محمد وعبدالله محمد عبدالله ومرفت علي مصطفى ومحمد فرغلي رفاعي ومحمد أحمد عمر وفوزي عبداللطيف بالإضافة إلى شخص آخر مجهول الهوية.

وعثرت قوات الإنقاذ النهري على جثة سيد فاروق، البالغ من العمر 18 عاما وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت. 

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التحرير

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