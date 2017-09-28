تكريم أمين شرطة في كفر الشيخ.. أنقذ 5 أطفال من حريق شقة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرم اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، أمين شرطة "محمد أحمد سالم" من قوة الحماية المدنية التابعة لمديرية الأمن، وذلك نظير شجاعته، باقتحام شقة سكنية، بمنطقة تقسيم 4 دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، شب بداخلها حريق، وإنقاذه أطفالًا كانوا بداخلها، قبل أن تمسهم النيران.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية، بمدينة كفر الشيخ، بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بمنطقة تقسيم 4، دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، ملك المواطن "حسن. ح. ع"، فانتقلت سيارتي إطفاء من قوة الحماية المدنية، إلى مكان واقعة الحريق، للتعامل معه وفق ما جاء بالبلاغ.

وأثناء عمل قوة الحماية المدنية، بشأن إخماد الحريق سمع أمين الشرطة المذكور، صراخ استغاثات أطفال، بالشقة السكنية، فقرر أمين الشرطة اقتحام هذه الشقة وتبين وجود 5 أطفال بداخلها، والرعب يتملكهم فدخل متخطيًا النيران، في حريق الشقة، وتمكن بنقلهم قبل أن تصل تمسهم النيران، ما أدى إلى إصابته بحروق بالكفين والساعد الأيمن.

ومن خلال المعاينة للحريق، عقب إخماده من قبل رجال الحماية المدنية، تبين أن أسباب الحريق، ماس كهربائي بالشقة السكنية، ولا يتهم صاحبها أحد، بوجود شبهة جنائية في الواقعة، واتلاف عدة محتويات بالوحدة السكنية، فيما هناك محتويات أخرى قضت عليها النيران تمامًا.

وقال اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن ما فعله أمين الشرطة المذكور، واجب يؤديه ضمن الأعمال المكلفين بها رجال الحماية المدنية بعدم التواني، ولو لحظة واحدة، من ناحيتهم تجاه إنقاذ أرواح المواطنين، كما أن هذا ما عاهده قيادات مديرية أمن كفر الشيخ في رجال الحماية المدنية.