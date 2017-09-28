البارزاني يرحب بمبادرة نائب الرئيس العراقي للحوار

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مكتب نائب رئيس العراق أياد علاوي، الخميس، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني رحب بمبادرة علاوي بشأن دعوته للحوار، وأبدى استعداده الانتظار عامين والتواصل عبر الحوار مع بغداد.

وقال مكتب علاوي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن نائب الرئيس العراقي تلقى رسالة تأييد من رئيس إقليم كردستان حول المبادرة الوطنية التي طرحها لإنقاذ العراق من الكارثة والفتنة التي تكاد تعصف به، موضحا أن بارزاني أبدى انفتاحه على المبادرة واستعداده للتعاون من أجل تنفيذها.

وأضاف رئيس إقليم كردستان "نحن مستعدون للتريث حتى عامين نتواصل فيها عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا شريكين في بناء المستقبل لشعبينا، دون أن نفرض الأمر الواقع على أي منطقه"، مؤكدا أن الاستفتاء لا يعني قيام الدولة مباشرة.

وكان نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي قد أعلن طرح مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة الحالية، تضمنت في أبرز نقاطها مناشدة رئيس الإقليم مسعود البارزاني بتجميد نتائج الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية بناءة يجري فيها حوار وطني لمعالجة أوجه الخلاف، وإخضاع مصير كركوك والمناطق المختلف عليها لنصوص المادة 140 من الدستور.