الأمم المتحدة: نصف مليون من الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش

نيويورك - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين اليوم الخميس، إن عدد اللاجئين الذين فروا من ميانمار ودخلوا بنجلاديش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أواخر أغسطس الماضي تجاوز الـ 500 ألف لاجئ.

وقال حق، نقلا عن أعداد اللاجئين الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "هذه هي أكبر حركة جماعية للاجئين في المنطقة منذ عشرات السنين، ويُعتقد أن العدد الإجمالي للاجئين الروهينجا في بنجلاديش يزيد على 700 ألف شخص".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما يقدر بـ 800ر501 من الروهينجا عبروا إلى منطقة كوكس بازار في بنجلاديش منذ 25 أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة، التي تنسق أعمال الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش: "لقد أدت سرعة وحجم التدفق البشري إلى حالة طوارئ إنسانية حرجة".

وقالت المنظمة الأممية، في تقرير لمجموعة التنسيق بين القطاعات، إن نحو 217 ألف لاجئ وصلوا حديثا يعيشون في مخيمات قيد البناء، بينما يعيش 192 ألف آخرين في مخيمات مؤقتة.

وذكر التقرير عن الوضع الحالي إن السكان المحليين يستضيفون 92 ألفا من الروهينجا.

وأضاف التقرير إنه في بعض مواقع الإقامة التي نشأت بشكل عفوي، لا توجد مرافق مياه أو صرف صحي، مما يزيد من خطر تفشى الأمراض.

ويواصل جيش ميانمار ما يصفه بـ"عملية تطهير" بعدما هاجم متمردو مسلمي الروهينجا، في أكتوبر الماضي ،نقاط شرطية وقواعد عسكرية بولاية راخين، التي تضم أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا ، في ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية.