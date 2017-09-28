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إسبانيا تفرج عن صحفي تم إيقافه بطلب من أنقرة

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مصراوي Masrawy

إسبانيا تفرج عن صحفي تم إيقافه بطلب من أنقرة

08:32 م الخميس 28 سبتمبر 2017

إسبانيا تفرج عن صحفي تم إيقافه بطلب من أنقرة

تظاهرة دعم ليالتشن في اسطنبول في 13 اب/اغسطس 2017

مدريد - (أ ف ب):
أمر القضاء الإسباني، الخميس، بالإفراج عن صحفي تركي سويدي أوقف في برشلونة في 3 أغسطس بطلب من أنقرة التي تتهمه بإهانة الرئيس التركي والاتصال بـ"جماعة إرهابية"، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الاستثنائية العليا الإسبانية المتخصصة في القضايا الدولية، الخميس، بالافراج عن الصحفي التركي حمزة يالتشن، 59 عاما، المعارض لنظام أنقرة والمقيم في السويد ويحمل جنسيتها كذلك.

ولا يؤثر القرار على المضمون لأن القاضي لم يتخذ قرارا يحسم إن كان يجب تلبية طلب تركيا.

وأفاد القضاء في نص الأمر الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه ان الصحفي يملك منزلا يمكن ان يقيم فيه في برشلونة، وأمر بوضعه قيد الاقامة الجبرية والمثول مرة أسبوعيا أمام القضاء ومنعه من مغادرة الاراضي الاسبانية بلا إذن قضائي.

وأثار توقيف يالتشن في مطار برشلونة احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وتحدثت هيئة "المدافعون عن الحقوق" الاسبانية المستقلة عن "توقيف الالاف في الاشهر الاخيرة وخصوصا عن إجراءات القمع المتخذة ضد الصحفيين" في تركيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية ان يالتشن الذي يكتب في مجلة "أوداك" على الانترنت يجب ان يحاكم على إهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والقيام "بدعاية" لصالح "جماعة إرهابية".

هذا المحتوى من

AFP

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