الزمالك يعلن قائمة مباراة إنبي

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتنيجرى نيبوشا المدير الفني قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنبي غدًا الجمعة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام على ملعب بتروسبورت في تمام الثامنة مساء.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي _ محمود عبد الرحيم ” جنش “

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خط الدفاع : محمود علاء _ محمد مجدي _ مؤيد العجان _ حازم إمام- علي جبر.

خط الوسط : طارق حامد _ عبد الله جمعة _ محمد أشرف ” روقا ” _ أحمد مدبولي _ أحمد داوودا _ أحمد توفيق __ «دونجا».

خط الهجوم : كابونجو كاسونجو _ باسم مرسى _ صلاح عاشور _رزاق سيسيه.