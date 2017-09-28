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إصابة 3 عاملين في حادث تصادم داخل مهبط مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 عاملين في حادث تصادم داخل مهبط مطار القاهرة

08:33 م الخميس 28 سبتمبر 2017

إصابة 3 عاملين في حادث تصادم داخل مهبط مطار القاهرة

مستشفى للطيران

كتب- طه عبيد:

تسبب اصطدام سيارة ربع نقل بجرار تحميل حقائب داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، في إصابة 3 من العاملين تم نقلهم بسيارة إسعاف إلى مستشفى مصر للطيران لاستكمال علاجهم وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر طبية بالمطار، الخميس، إن سيارة ربع نقل تابعة لشركة مصر للطيران اصطدمت داخل أرض المهبط بجرار تحميل حقائب أمام الصالة الموسمية ونتج عن الحادث إصابة "عاطف . س"، و"إبراهيم . م"، و"عزت . ع".

وأوضحت المصادر، أن الأطقم الطبية توجهت إلى موقع الحادث تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم الكشف على المصابين وعمل الإسعافات الأولية، وتبين إصابتهم بجروح وساحجات، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مصر للطيران لاستكمال علاجهم.

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