مصدر قضائي: ضبط مصور ذبح الأقباط المصريين لن يؤثر على إعدام متهمي "داعش ليبيا"

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي، بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، إن إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، لا يؤثر سير القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش ليبيا"، والتي أحيل فيها 7 متهمين لمفتي الديار لأخذ الرأي في اعدامهم، لادانتهم بالاشتراك في عملية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن جلسة النطق بالحكم يوم 25 نوفمبر المقبل، ستشمل التصديق على حكم الإعدام، بعد استفتاء الرأي الشرعي للمفتي، اعتبارًا أن التهم المنسوبة إليهم ليست قتل الأقباط المصريين بليبيا فقط.

وتابع أن المتهم المنفذ لعملية الذبح سيتم معاقبته في دولته بليبيا، بينما المدانيين المصريين، ثبتت إدانتهم بالاشتراك في أعمال القتل في ليبيا، لذلك أحيلوا للمفتي، مؤكدًا أن مفرهم الوحيد من الحكم الطعن أمام محكمة النقض للبت فى القضية من جديد وأما أن تلغي الحكم الصادر وتعيد محاكمتهم أمامها وفقا لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد، أو ترفض الطعن المقدم وتؤيد حكم الإعدام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت في 16 سبتمبر الماضي، إحالة أوراق 7 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح الـ21 مصريًا في ليبيا.

وأعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف، الصديق الصور، القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، والتي جرت خلف فندق المهاري في سرت، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن دفنهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقده اليوم رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف، الصديق الصور، لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم داعش الذين جرى القبض عليهم خلال تحرير سرت، وعدد من عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي.

يذكر أن تنظيم داعش في ليبيا قام بذبح 21 قبطي مصري خلال عام 2015 بمدينة سرت الليبية.