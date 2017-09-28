وزير الأوقاف: 85% نسبة النجاح في مسابقة الإمام المجدد

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من ضيوف المؤتمر " ملتقى الاديان السماوية"، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ صلاة العشاء بمسجد الصحابة، بمدينة شرم الشيخ.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزراة انتهت فعليا من امتحانات الإمام المجدد، وبلغت نسبة النجاح 85% و نجح 220 إماما من أصل 264 تقدموا للامتحانات.

وأشار جمعة، إلى أنه سيتم منح الإمام المتميز كارنيه خاص، وسيتم الاستعانة بهم في المساجد الكبرى وبعض الوظائف القيادية أو الإيفاد للدول الخارجية.

وأعلن الوزير أنه سيتم تكريم الثلاث أئمة الاوائل في حفل مولد النبوي المقبل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم منح كل إمام متميز مبلغ 2000 جنيه ومكتبة إسلامية تشجيعا له على التميز.ؤ