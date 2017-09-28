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الجبالي: عبد الناصر حي في قلب كل مواطن مصري وعربي (فيديو)

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الجبالي: عبد الناصر حي في قلب كل مواطن مصري وعربي (فيديو) الجبالي: عبد الناصر حي في قلب كل مواطن مصري وعربي (فيديو)

التحرير

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قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، اليوم الخميس، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يمثل مشروعا قوميا لأمة كاملة، مضيفة: «من كان يريد أن ينال من عبد الناصر فهو بذلك يعادي الأمة العربية بأكملها».

وأضافت الجبالي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «ننتظر أن نجد المسطرة فلا نجدها إلا في مشروع عبدالناصر الذي حدد مسارات للعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ولأمة عربية واحدة قادرة على مواجهة أعدائها،ولشعب يمكنه أن يحقق الانجازات وهو يبني السد العالى ويسترد أمواله المنهوبة من المستعمر الأجنبي ويأمم قناة السويس، فجمال عبد الناصر حي في قلب كل مواطن مصري وعربي وكل ثوار وأحرار العالم».
 

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