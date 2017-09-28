بوست على «فيسبوك» يتسبب في إحالة موظفة التأمين الصحي بشبرا للتحقيق

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تسبب بوست كتبته موظفة بعيادات التأمين الصحي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إحالتها للشئون القانونية للتحقيق.

وكتبت الموظفة "إيمان. ر"، «باركولنا..أخيرًا العاملين بعيادة النيل قبضوا فترات شهر أغسطس يوم 24/9، وإن شاء الله المرتب يوم الخميس 28/9، إزيكوا يا مسئولين يللى بتمشوا العيادة من بيتكوا وربنا شاهد على ما أقول وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما يراعيش الله في عمله، ولا في المسئولين منه ويعتبر هو راعي وهم الرعية".

أصدر القرار محمود براك، مدير الشئون المالية والإدارية، بعيادة النيل للتأمين بشبرا، نظرا لخروجها عن مقتضيات وظيفتها وتقاليد ولوائح العمل وإثارة البلبلة بين زملائها.