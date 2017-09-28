«الوطنية للصحافة» تستعرض الأوضاع المالية للجرائد القومية

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ناقشت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها برؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة كرم جبر، في مقر الهيئة، الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية واحتياجتها المالية، في ضوء خطط الإصلاح الشاملة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروعات الإصلاحية في المؤسسات، وسير العمل بها في كافة الجوانب.

وأكد "جبر" أن الرؤية الشاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية تتضمن التأكيد على تعظيم الإيرادات، وتقليص النفقات وتطوير المحتوى وتنمية العنصر البشري، إضافة إلى رؤية محددة للتعامل مع الأصول غير المستغلة للمؤسسات الصحفية القومية.

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وعرض خلال الاجتماع، نتائج الاتصالات مع وزيرة التأمينات الاجتماعية غادة والي، والاجتماع الذي عقده اليوم بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وناقش أساليب مواجهة بعض المشاكل المالية الخاصة بالمؤسسات، المتصله بوزارة التامينات.

وشدد على تعاون الحكومة وجديتها لدعم المؤسسات الصحفية في تنفيذ منظومة الإصلاح الشاملة.