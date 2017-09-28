السلطات الروسية تشكك في تقارير عن حوادث قتل جماعي لأكلي لحوم البشر

موسكو - (د ب أ):

دحضت وكالة التحقيق العليا في روسيا، الخميس، تقارير إعلامية تفيد بأن زوجين من القتلة آكلي لحوم البشر تم احتجازهما مؤخرًا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن فاديم بوجاينكو، رئيس الفرع الاقليمي للجنة التحقيقات الروسية قوله، إنه لا توجد أدلة كافية لتحديد وقوع أكثر من جريمة قتل.

وذكر الفرع المسؤول عن منطقة كراسنودار، جنوب غرب روسيا، في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه تم احتجاز زوجين للاشتباه في قتلهما أحد معارفهما خلال شجار نشب وهم تحت تأثير الخمر.

وقال البيان إنه بتفتيش منزل الزوجين تبين وجود ما يبدو أنه بقايا بشرية مخزنة في الملح.

ونقلت تقارير الصحف النصفية الصفراء عن مصادر إنفاذ انون لم تكشف عنها، إنه يعتقد أن الزوجين قتلا عشرات الأشخاص على مدى عقود من الزمن.