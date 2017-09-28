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غرق 14 من مسلمي الروهينجا في خليج البنغال

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مصراوي Masrawy

غرق 14 من مسلمي الروهينجا في خليج البنغال

07:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017

غرق 14 من مسلمي الروهينجا في خليج البنغال

مسلمي الروهينجا

دكا - (د ب أ):
غرق ما لا يقل عن 14 شخصًا في خليج البنغال بعدما انقلب قارب يحمل مسلمين من الروهينجا فارين من ميانمار.

وقال محمد معين الدين، وهو مسؤول حكومي محلي، إنه تم انتشال جثث 9 أطفال و5 سيدات.

وقال ضباط الشرطة أكبر خير، إن السكان المحليين أنقذوا 50 شخصا، بعدما تسبب الرياح العاتية فى انقلاب القارب بالقرب من نقطة إيناني قبالة مقاطعة كوكس بازار في جنوب شرقي بنجلادش.

ويبعد الموقع نحو 325 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

وقال معين الدين إن 25 شخصًا على الأقل مفقودون، مضيفًا أن قوات خفر السواحل في بنجلادش بدأت عملية بحث عنهم.

 

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