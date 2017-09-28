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تفاصيل زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني لأنفاق قناة السويس الجديدة

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مصراوي Masrawy

تفاصيل زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني لأنفاق قناة السويس الجديدة

07:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تفاصيل زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني لأنفاق قناة السويس الجديدة

زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني لأنفاق قناة السويس

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أجرى وفد من الدارسين بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، برئاسة اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، مدير الكلية، يرافقه اللواء أركان حرب حسام أنور المشرف على دورة الأزمات والتفاوض رقم 40 التي تنظمها الكلية خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 19 أكتوبر المقبل، وتضم عددًا من ممثلي الدول العربية، بمرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس.

وتفقد الوفد ما يجري تنفيذه في مشروع الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وزار مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق قناة لسويس ومقر مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، للتعرف على المشروع القومي لتنمية منطقة القناة.

وخلال الزيارة أشاد رئيس وأعضاء الوفد بما شهدوه من إنجازات كما أشادوا جميعًا بجهود رجال القوات المسلحة معربين عن بالغ سعادتهم بتلك الإنجازات التي تؤكد وتجسد عظمة إرادة الشعب المصرس والقيادة السياسية، مؤكدين أن منطقة محور قناة السويس بما تشهده من إنجازات حقيقية وملموسة على الأرض يبشر بغد مشرق ومستقبل واعد لأن تكون منطقة القناة والإسماعيلية قاطرة التنمية الحقيقية لمصر.

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