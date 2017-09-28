أهالي محلة "أبو علي" بكفر الشيخ: "عايشين في الضلمة بقالنا يومين"

كفر الشيخ - إسلام عمار

اشتكى أهالي قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، من انقطاع التيار الكهربائي عن القرية، ليومين متتالين، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تعطل مظاهر الحياة بكل صورها في القرية.

أشرف عجوة محامي، أحد أهالي القرية قال لـ"مصراوي"، إن القرية قُطع عنها التيار الكهربائي، منذ صباح أمس، دون سابق إنذار من الشركة، أو من قطاع الوحدة المحلية.

وأضاف سعيد حبيب، من أهالي القرية، أن أعمال المواطنين تعطلت بشكل كامل، فهناك ورش حرفية مختلفة في القرية، توقفت أعمالها تمامًا، كما حدث ارتباك بين أولياء الأمور، لعدم قدرة أبنائهم على استذكار الدروس، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأشار علي محمود، تاجر، إلى أنه تعرض لخسائر كبيرة، خاصة وأنه يعمل في تجارة اللحوم المجمدة، التي تعرضت للتلف، بعد انقطاع الكهرباء، وقال: "عندما لجأت لمسئولي كهرباء دسوق، للاستفسار عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي، كان الرد الوحيد الذي سمعته: "معلش استحملونا.. إحنا بنعمل صيانة".

من ناحية أخرى، قال المهندس محمد شتا، مدير عام هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك أعمال صيانة كانت تجرى في المحول الكهربائي المغذي لقرى محلة أبوعلي، وجماجمون، وكفر إبراهيم، وجرى الانتهاء منها، مضيفًا أن انقطاع التيار الكهربائي كان في مناطق محدودة بقرية محلة أبو علي، وليس في القرية بأكملها كما يدعي الأهالى، بحسب قوله.

وأكد مدير عام هندسة كهرباء دسوق، أن الإدارة أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بشأن انقطاع التيار الكهربائي، بسبب إجراء أعمال صيانة في المحول المغذي الكهربائي للقرية.

يأتي هذا بينما نفى علاء فودة مسئول الإعلام، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تلقيهم أي توجيهات، تفيد بنشر بيان بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن قرية محلة أبو علي، بعد تعدد شكاوى المواطنين حول هذا الأمر.