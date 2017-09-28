ضبط 60 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 60 قضية، أبرزها 13 قضية عدم حمل شهادة صحية، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 8 منشآت بدون ترخيص.

كما تم ضبط 9 مخالفات خبز غير مطابق المواصفات، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، وتحرير قضيتي غلق في مواعيد العمل الرسمية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، أحالها اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابات المختصة للتحقيق.