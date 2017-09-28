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ضبط 60 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 60 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

07:42 م الخميس 28 سبتمبر 2017

ضبط 60 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الخميس، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 60 قضية، أبرزها 13 قضية عدم حمل شهادة صحية، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 8 منشآت بدون ترخيص.

كما تم ضبط 9 مخالفات خبز غير مطابق المواصفات، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، وتحرير قضيتي غلق في مواعيد العمل الرسمية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، أحالها اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابات المختصة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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