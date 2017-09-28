تعليم القاهرة تلغي تكليف مدير مدرسة بالنزهة لتعطل الدراسة ووجود مخالفات

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توجهت إلى مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بناءً على ما تم عرضه بإحدى القنوات الفضائية بشأن تردي حالة دوارات المياه في المدرسة، واستدعت مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة، واتصلت على الفور بإحدى الجهات الداعمة التي وعدت بسرعة صيانة دورات المياه وتعيين مشرف عليها.

وأضاف خيري، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم استدعاء المهندس الاستشاري للهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمعاينة مبني رياض الأطفال بالمدرسة، وأكد أن المبني آمن لاستقبال الأطفال، أما بالنسبة للسلالم فتحتاج إلى عمل صيانة على وجه السرعة، والتي ستتم تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية؛ لرفع كفاءتها وليس هناك خطورة منها في الوقت الحالي.

وفيما يخص الرواكد تم استدعاء لجنة من مدرسة السلام المعمارية الثانوية الصناعية التابعة لإدارة السلام التعليمية؛ لاستغلال الرواكد الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال المشاركة مع مجلس الأمناء.

وبمتابعة صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة (صالة جيمانيزيم)، تبين أن الأدوات الرياضية، والاجهزة معطلة، وتحتاج إلى صيانة، فأشارت مجاهد إلى نقل تبعية الصالة إلي الإدارة التعليمية؛ ليتم عمل الصيانة لها واستغلالها.

كما لاحظت مجاهد أن حجرة التربية الموسيقية غير مفعله فوجهت موجه عام التربية الموسيقية بفتح مخزن الآلات الموسيقة، واتخاذ اللازم حيال تفعيل الآلات.

وفى نفس السياق، استدعت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إدارة الأزمات؛ لمتابعة مخازن الإدارة التعليمية والتخلص من الرواكد .

ووجهت مجاهد بمخاطبة التوجيه المالي والإداري لنقل عدد (2) أتوبيس لمدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للتدريب وفق القواعد واتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع آلية للتخلص من عدد 6 أتوبيسات.

ونظرًا للمخالفات الموجودة داخل المدرسة فيما يخص أعمال الصيانة؛ تم إلغاء تكليف مدير المدرسة الحالي، وتكليف شحاتة عبد اللطيف مديرًا جديدًا للمدرسة، ووجهت مجاهد بتأجيل الجراسة برياض بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة لحين انتهاء أعمال الصيانة حرصًا على سلامة الأطفال.