مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو

مقديشو - (د ب أ)

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون عندما انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال ضابط الشرطة محمد ظهير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ)، إن الانفجار وقع في منطقة هاماروين بالعاصمة الصومالي، وان من بين القتلى أشخاص كانوا في حافلة صغيرة بالقرب من الموقع.

ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تدعي بشكل روتيني مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات.