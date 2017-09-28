مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو
مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو
07:49 م الخميس 28 سبتمبر 2017
أرشيفية
مقديشو - (د ب أ)
لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون عندما انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته الشرطة.
وقال ضابط الشرطة محمد ظهير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ)، إن الانفجار وقع في منطقة هاماروين بالعاصمة الصومالي، وان من بين القتلى أشخاص كانوا في حافلة صغيرة بالقرب من الموقع.
ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تدعي بشكل روتيني مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد
-
الجيش العراقي يصل مشارف مدينة "عنة" بدون قتال
-
مسلمو الروهينجا: نرفض أي مساعدة من تنظيمات إرهابية
-
ارتفاع أعداد قتلى الهجوم المزدوج بأحد المطاعم العراقية إلى 60 شخصا
إعلان
إعلان