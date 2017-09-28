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مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو

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مصراوي Masrawy

مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو

07:49 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو

أرشيفية

مقديشو - (د ب أ)

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون عندما انفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال ضابط الشرطة محمد ظهير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ)، إن الانفجار وقع في منطقة هاماروين بالعاصمة الصومالي، وان من بين القتلى أشخاص كانوا في حافلة صغيرة بالقرب من الموقع.

ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تدعي بشكل روتيني مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات.

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مصراوي Masrawy

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