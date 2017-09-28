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شرطة مانشستر تتأهب لاحتجاجات كبيرة خلال مؤتمر حزب المحافظين

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شرطة مانشستر تتأهب لاحتجاجات كبيرة خلال مؤتمر حزب المحافظين

07:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

شرطة مانشستر تتأهب لاحتجاجات كبيرة خلال مؤتمر حزب المحافظين

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)
أعلنت الشرطة في مانشستر اليوم الخميس، أنها تستعد لمواجهة احتجاجات كبيرة، من المحتمل ان يشارك فيها عشرات الالاف من الاشخاص، مطلع الأسبوع المقبل، خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تترأسه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقامت مجموعة تطلق على نفسها (الجمعية الشعبية ضد التقشف) بعمل الترتيبات لتنظيم احتجاجها الرئيسي يوم الأحد، بدعم من نقابات العمال والجماعات الأخرى، في إطار "مهرجان عودة مانشستر" خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام.

وقال منظمو احتجاج ثان المقرر يوم الأحد أيضا "أوقفوا المسيرة الوطنية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي" إنهم يتوقعون أن يلقي زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، فينس كابل، خطابا أمام عشرات الالاف من المشاركين.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى انها تتوقع وصول "عشرات الالاف من الزوار" الى المدينة خلال عطلة نهاية الاسبوع، وأطلقت "عملية الحامي"، التي تهدف إلى ضمان توفير الأمن والمتعة للجمهور.

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