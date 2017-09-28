أمريكا تحذر مواطنيها بالعراق عقب تعليق الرحلات الجوية إلى كردستان

القاهرة – (مصراوي)

حذّرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، مواطنيها في العراق من تعليق الرحلات الجوية التجارية الدولية في إقليم كردستان العراق، مع إمكانية توقف الرحلات الداخلية أيضًا. ويأتي ذلك بعد دعوة الحكومة العراقية لدول عربية وأجنبية إيقاف الرحلات الجوية إلى كردستان بعد استفتاء الانفصال الذي أجرى بالإقليم.

وذكّرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق مواطنيها في الدولة إلى إنهاء رحلات الطيران الدولية المُعلن عنه من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء غد الجمعة.

وأضاف البيان أن القرار سيعقبه اعتبار بغداد أقرب نقطة عبور دولية من هذه المطارات. ووجهت الحديث لمواطنيها في العراق قائلة في البيان: "إذا كنت في إقليم كردستان العراق وبحاجة إلى السفر جواً خارج العراق عبر بغداد عقب هذا التاريخ، سيتطلب الأمر منك الحصول على تأشيرة عراقية."

وأضافت السفارة أنه من المحتمل أن تتأثر بعض الرحلات الجوية الداخلية في العراق أيضًا، متابعة: "لذلك ننصح المواطنين الأمريكيين بتغيير خطط سفره".

كما أكدت أنه يتحتم على المواطنين الأمريكيين الحفاظ على "شعور متزايد بالوعي الأمني واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي في جميع الأوقات عند العيش والعمل في العراق".

وتسبب حظر بغداد لرحلات الطيران من وإلى كردستان في توقيف 400 شركة طيران وتسريح 7 آلاف موظف، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية اليوم الخميس.

وقررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، فرض حظر على الرحلات الجوية من وإلى كردستان العراق بداية من غد الجمعة في حال عدم خضوع مطارات الإقليم للحكومة المركزية في بغداد.