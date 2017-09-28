أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمريكا تحذر مواطنيها بالعراق عقب تعليق الرحلات الجوية إلى كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمريكا تحذر مواطنيها بالعراق عقب تعليق الرحلات الجوية إلى كردستان

07:47 م الخميس 28 سبتمبر 2017

أمريكا تحذر مواطنيها بالعراق عقب تعليق الرحلات الجوية إلى كردستان

السفارة الأمريكية

القاهرة – (مصراوي)

حذّرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، مواطنيها في العراق من تعليق الرحلات الجوية التجارية الدولية في إقليم كردستان العراق، مع إمكانية توقف الرحلات الداخلية أيضًا. ويأتي ذلك بعد دعوة العراقية لدول عربية وأجنبية إيقاف الرحلات الجوية إلى كردستان بعد استفتاء الانفصال الذي أجرى بالإقليم.

وذكّرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق مواطنيها في الدولة إلى إنهاء رحلات الطيران الدولية المُعلن عنه من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء غد الجمعة.

وأضاف البيان أن القرار سيعقبه اعتبار بغداد أقرب نقطة عبور دولية من هذه المطارات. ووجهت الحديث لمواطنيها في العراق قائلة في البيان: "إذا كنت في إقليم كردستان العراق وبحاجة إلى السفر جواً خارج العراق عبر بغداد عقب هذا التاريخ، سيتطلب الأمر منك الحصول على تأشيرة عراقية."

وأضافت السفارة أنه من المحتمل أن تتأثر بعض الرحلات الجوية الداخلية في العراق أيضًا، متابعة: "لذلك ننصح المواطنين الأمريكيين بتغيير خطط سفره".

كما أكدت أنه يتحتم على المواطنين الأمريكيين الحفاظ على "شعور متزايد بالوعي الأمني واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز أمنهم الشخصي في جميع الأوقات عند العيش والعمل في العراق".

وتسبب حظر بغداد لرحلات الطيران من وإلى كردستان في توقيف 400 شركة طيران وتسريح 7 آلاف موظف، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية اليوم الخميس.

وقررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، فرض حظر على الرحلات الجوية من وإلى كردستان العراق بداية من غد الجمعة في حال عدم خضوع مطارات الإقليم للحكومة المركزية في بغداد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كردستان تصف قرارات بغداد باللادستورية واللاقانونية وتدعو إلى الحوار

    أخبار

  • كردستان ترفض قرارات البرلمان والحكومة العراقية

    أخبار

  • أردوغان: سعي كردستان العراق للاستقلال "سيفشل حتما"

    أخبار

  • حوار- دبلوماسي مصري سابق: استفتاء كردستان مخطط لتقسيم العراق والمنطقة

    أخبار

إعلان

467a82dc45.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد